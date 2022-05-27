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SON DAKİKA| Malatya’da Öğrenciler Zehirlendi!

SON DAKİKA| Malatya’da Öğrenciler Zehirlendi!
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SON DAKİKA| Öğrenciler Zehirlendi!

Malatya 91.000 Dev Öğrenci Ortaokulunda eğitim-öğretim gören öğrenciler zehirlendi.

Okulda düzenlenen kermes sonrası rahatsızlanan 30’a yakın öğrenci ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Merkezi ve Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. (Haber Merkezi)

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