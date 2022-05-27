SON DAKİKA| Malatya’da Öğrenciler Zehirlendi!

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SON DAKİKA| Öğrenciler Zehirlendi!
Malatya 91.000 Dev Öğrenci Ortaokulunda eğitim-öğretim gören öğrenciler zehirlendi.
Okulda düzenlenen kermes sonrası rahatsızlanan 30’a yakın öğrenci ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Merkezi ve Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. (Haber Merkezi)
Tonlarca kaçak tütün ele geçirildi
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