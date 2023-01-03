DOLAR

18,7378$% 0.12

EURO

19,7719% -0.99

GRAM ALTIN

1.107,14%0,88

ÇEYREK ALTIN

1.824,00%0,76

TAM ALTIN

7.298,00%0,72

BİTCOİN

313502฿%0.07093

İkindi Vakti a 15:03
Malatya PARÇALI BULUTLU -1°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Ekonomi / SON DAKİKA| MERAK EDİLİYORDU; AÇIKLANDI! 

SON DAKİKA| MERAK EDİLİYORDU; AÇIKLANDI! 

SON DAKİKA| MERAK EDİLİYORDU; AÇIKLANDI! 
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

SON DAKİKA| MERAK EDİLİYORDU; AÇIKLANDI! 

Memur ve emekli maaş oranı belli oldu

Memur ve emekli maaşlarında artış oranı Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla belli oldu. Refah payı ve ek zamların haricinde 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği memur ve emeklinin 2023 Temmuz ayına kadar alacağı zam oranı hesaplandı. Bilindiği üzere memur ve emekli maaşları toplu sözleşmeye ek olarak 6 aylık enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor.

6 aylık enflasyon farkı dahil memur ve emekli maaşları belli oldu. En düşük memur maaşı 10 bin 597 lira, 7 bin 74 lira oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,2 zam alacak. En düşük SSK emekli maaşı 4 bin 32 liraya yükselecek.(İHA)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Yastığın içinden bakın ne çıktı?

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.