son daki̇ka| memur ve memur emeklisine zam oranı belli oldu!

Memur ve Memur Emeklisine Zam Oranı Belli Oldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farkından oluşan zam yapıldığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan 3600 ek gösterge açıklamasında ise “3600 Ek Gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi” dedi

Ayrıntılar birazdan busabahmalatya.com’da…