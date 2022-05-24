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SON DAKİKA| Malatyalı Er Şehit Düştü!

SON DAKİKA| Malatyalı Er Şehit Düştü!
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SON DAKİKA| Malatyalı Er Şehit Düştü!

Kuzey Irak Meluni Dağında çıkan çatışmada Malatyalı Sözleşmeli Er Celal Tekedereli  şehit düştü.

24 Mayıs (Bugün) sabah 05.25 sularında Kuzey Irak Meluni dağında BTÖ unsurları ile çıkan çatışma sonucu Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli şehit düştü.

Şehidin Yaka mahallesindeki baba ocağına ateş düştü. Tekedereli’nin şehadet haberini alan ailesi ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu. (Haber Merkezi)

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