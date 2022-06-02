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SON DAKİKA| Malatya’da Yaşlı Kadın Kayısı Bahçesinde Ölü Bulundu!
Malatya‘nın Kale ilçesinde, Ayşe Karaca (83) kayısı bahçesinde ölü bulundu.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Tepebaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Evden çıkan Ayşe Karaca’dan haber alamayan yakınları, çevrede aramaya başladı. Yapılan aramada yaşlı kadın kayısı bahçesinde hareketsiz halde bulundu. Karaca’yı gören yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayşe Karaca’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerindeki incelenmesinin ardından Ayşe Karaca’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(Haber Merkezi)
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