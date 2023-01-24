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Anasayfa / Ekonomi / Son Dakika! Malatya’da ulaşıma zam!

Son Dakika! Malatya’da ulaşıma zam!

Son Dakika! Malatya’da ulaşıma zam!
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Son Dakika! Malatya’da ulaşıma zam!

Malatya’da toplu taşımaya zam geldi. Alınan kararla beraber MOTAŞ ulaşım ücretlerinde fiyatlar değişti.

Şubat ayından itibaren geçerli olacak fiyatlar ise şöyle,

Sivil 7,5 TL

Öğrenci 4,5 TL (Haber merkezi)

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