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SON DAKİKA! Malatya’da sağlık ekiplerine saldırı

112 Acil Servisi’nde görev yapan sağlık personelleri darp edildi. Sağlıkçıları hasta yakınlarının darp ettiği iddia edildi.

SON DAKİKA! Malatya’da sağlık ekiplerine saldırı
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112 Acil Servisi’nde görev yapan sağlık personelleri darp edildi. Sağlıkçıları hasta yakınlarının darp ettiği iddia edildi.

Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre psikiyatrik vakaya müdahale etmek için belirtilen adrese giden 112 Sağlık Ekipleri hasta yakını tarafından darp edildi. Hasta yakınları sağlık çalışanlarını darp ettikten sonra kızlarını kendi araçlarıyla hastaneye götürdüler.

Olay yerine geç geldikleri iddiasıyla hasta yakınları tarafından darp edilen sağlık çalışanları ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek darp raporu aldı. (Haber Merkezi)

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