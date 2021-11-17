son daki̇ka| malatya’da korkutan yangın!

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Malatya’da Korkutan Yangın
Malatya Çarmuzu Mahallesi’nde akşam saatlerinde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.
Çarmuzu Mahallesi Dereli Sokak’ta bulunan bir evde çıkan yangın kısa sürede bahçenin içinde bulunan ahıra sıçradı. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken ahırda bulunan hayvanların kurtarıldığı ifade edildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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