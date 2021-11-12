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SON DAKİKA| Malatya’da Deprem!

Malatya'da deprem meydana geldi.

son daki̇ka| malatya’da deprem!
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SON DAKİKA| Malatya’da Deprem!

Malatya’da deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre Merkez üssü Pütürge Bölükkaya olarak kayıtlara geçen depremin büyüklüğü 4.7 olarak açıklandı.

Deprem saat 12.19’da gerçekleşirken çevre ilçeler ve il merkezinde de hissedildi.

 

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