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SON DAKİKA| Malatya’da Deprem!
Malatya’da deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre Merkez üssü Pütürge Bölükkaya olarak kayıtlara geçen depremin büyüklüğü 4.7 olarak açıklandı.
Deprem saat 12.19’da gerçekleşirken çevre ilçeler ve il merkezinde de hissedildi.
“Çocuk iyi ve kötüyü kitaplardan öğrenir”
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