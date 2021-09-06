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Son Dakika Malatya’da Deprem Kendini Hatırlattı!
Saat 17.50’de Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Tanışık Mahallesinde meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki deprem şehir merkezinde de hissedildi.
Kandilli Rasathanesinin açıklamalarına göre 3.3 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 8.9 km olarak belirtildi.
<BEYZA NUR GÜL>
O Tedbir Kaldırıldı!
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