Malatya’da akşam saatlerinde üst üste iki deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Salkonak merkezli sarsıntılar şehir genelinde endişe yarattı.

İlk Sarsıntı 3.7 İle Geldi

İlk deprem saat 21.40’ta yerin 5.0 kilometre derinliğinde ve 3.7 büyüklüğünde kaydedildi. Bu sarsıntının ardından bölgedeki hareketlilik devam etti.

3 Dakika Sonra İkinci Deprem: 4.1

İlk sarsıntıdan yalnızca 3 dakika sonra, saat 21.43’te yine Yeşilyurt Salkonak merkezli ikinci bir deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi, bu depremin büyüklüğünü 4.1, derinliğini ise 5.0 kilometre olarak açıkladı.

Peş peşe meydana gelen sarsıntılar kent merkezinde ve çevre ilçelerde hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Ekiplerin sahadaki tarama çalışmaları sürüyor.