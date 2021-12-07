SON DAKİKA| Malatya’da Canlı Yayın Sonrası İntihar Etti!

Malatya’da 37 yaşındaki Ü.Ö sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayın sonrası kendisine ait av tüfeği ile intihar etti.

Malatya’nın Hekimhan ilçesi Yayladamı mahallesinde ikamet eden 37 yaşında iki çocuk babası Ü.Ö henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı Facebook hesabında yaptığı paylaşım sonrası kendisine ait olan av tüfeği ile intihar etti. 37 yaşındaki Ü.Ö olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İşte o canlı yayın…