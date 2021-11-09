DOLAR

9,7294$%0.51

EURO

11,2865%0.54

STERLİN

13,2071£%0.49

GRAM ALTIN

571,83%0,76

ÇEYREK ALTIN

9.127,70%0,97

BİTCOİN

650021฿%1.4558

İmsak Vakti a 05:31
Malatya AZ BULUTLU 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a

SON DAKİKA | Malatya’da Bina Çöktü!

ABONE OL
Benzer Videolar
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / SON DAKİKA | Malatya’da Bina Çöktü!
son daki̇ka | malatya’da bina çöktü!
1

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

SON DAKİKA | Malatya’da Bina Çöktü!

Malatya Sıtmapınarı caddesinde bir binanın çöktüğü belirtildi.

Malatya’da henüz belirleyemeyen nedenden dolayı bir bina çöktü. Enkaz altında çok sayıda yaralı var.
Malatya İnönü Caddesinde bulunan bir bina henüz bilinmeyen nedenden dolayı çöktü. Enkaz altında çok sayıda kişinin kaldığı öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye, Umke, Jandarma, 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar birazdan…

whatsapp image 2021 11 09 at 17.03.29 1

aw462523 01 aw462523 02

whatsapp image 2021 11 09 at 17.19.13 whatsapp image 2021 11 09 at 17.18.36 1 whatsapp image 2021 11 09 at 17.18.36

aw462523 03

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Prestij Sokak Projesi Startı Verildi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.