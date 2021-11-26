son daki̇ka| malatya’da 32 kaçak göçmen yakalandı!

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Malatya’da 32 Kaçak Göçmen Yakalandı!
Malatya’da Emniyet ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 32 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden verilen bilgiye göre; Malatya il genelinde düzensiz göçmenlere yönelik yapılan ihbarlı çalışmalarda toplam 32 düzensiz göçmen yakalanarak gözaltına alındı.
Göçmenlerin çoğunlukla Afganistan, Pakistan, Bangladeş uyruklu olduğu belirlenirken, göçmenlerin Emniyetteki idari ve adli işlemlerin ardından İl Göç Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.
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