SON DAKİKA| Malatya Günleri Karıştı…İşte Detaylar

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Malatya Günleri karıştı…

Malatya günleri karıştı!

SİNEM HATUN DAVUT

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in protokol çıkışı İstanbul’da düzenlenen Malatya Günlerine damga vurdu. Protokolde kendi partilerini göremediklerini belirterek isyan eden Adıgüzel, Malatya Valisi Hulusi Şahin’i hedef aldı.

Bir anda sahneye çıkan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, “Değerli dostlar bu gün bu etkinlik Malatya’ya yakılmadı. Biz geçen yıl Arslantepe’ yi kutlarken burada herkesi konuşturduk. Bu alanı bize tahsis eden Ekrem İmamoğlu’dur. Bunu yapan Malatya Valisi. Bu Malatya’ya yakışmadı. Yeni kararname çıktıya burayı düzenleme Malatya Valiliği’ne verildi ya o yüzden. Ben buraya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın selamını üzülerek getirdim. Bu Malatya’ya yakışmadı.” dedi.

Daha sonra söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya Valisine yönelik suçlamaları asla kabul etmiyorum” diyerek şunları aktardı:

“BUNU ŞOVA ÇEVİRMEK DOĞRU DEĞİL”

Ben Onursal Adıgüzel beye buraya çıkmasını söyledim. Bu konuda Valimizi suçlamasını hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Bu organizasyonu valimizde yapmamıştır. Bu organizasyonu Malatya federasyonu yapmıştır. Bunu şova çevirmek doğru değil. Burayı bu şekilde arenaya kimse çevirmesin. Burada devletin valisinin hiçbir şekilde eleştirilmesini kabul etmediğimizi ifade etmek istiyorum

Yaşananlar üzerine konuşan Malatya Valisi Hulusi Şahin “mikrofon kabadayılığı yapacağınıza gelin Yeni Malatyaspora destek olun.” diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“MİKROFON KABADAYILIĞI YAPACAĞINIZA GELİN YENİ MALATYASPOR’A DESTEK OLUN”

“Bakın ben 4 aydır Malatya valisi olarak atandım. Hep Malatya’nın güzelliklerini gördüm. Malatyalıların Malatya’ya sahip oluşunu gördüm. Malatya’yı Malatya yapan Malatyalıların memleket sevgisi. Böyle kısır çekişmelerle Malatya bir şey kazanmaz bahsi geçen konu sadece ve sadece protokol düzeniydi. Protokolde bir sıra içinde konuşmalar yapılır. Protokolde konuşma sırası bir yer gelince bir başka kişi araya girince bende konuşacağım diyince bu sefer protokolün düzeni bozuluyor. Bizim ifade ettiğimiz sadece bundan ibaretti. Burada kim niye siyaset yapmaya çalışıyor ki bizim hepimizin hedefi Malatya’yı tanıtmak. Malatyalıları İstanbul’da Malatya ile buluşturmak. Memleket hasretlerini sıla hasretlerini mümkün olduğu kadar tatmin edecek bir hazırlık yaptık. Burada sayısız dernek federasyon çalıştı emek verdi. Bu çalışmalar emekler geri plana itildi. Bu güzel hazırlıklar geri plana itildi. Yerine bazı siyasi partilerin temsilcilerinin bazı hedefleri ortaya çıktı. Bu doğru olmadı. Gelin bunu unutalım. Malatya’yı konuşalım. Malatya’nın güzelliklerini konuşalım. Biraz önce bazı kardeşlerimizin Malatya spordan bahsetti. Gelin Malatyaspor için bir şey yapalım bağırarak çağırarak Malatya’ya bir katkımız olmaz ki gelin hep beraber yeni Malatyaspor’u ayağa kaldıralım. Onun için konuşalım bakın yakın zamanda Malatyaspor için beraber bir gece tertip edelim. Bunun hazırlığını yapıyoruz. Herkes çıksın orda konuşsun burada yiğitlik yapıp mikrofon kabadayılığı yapacağınıza gelin Yeni Malatyaspor’a destek olun. O zaman görelim.”