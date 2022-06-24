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SON DAKİKA! Malatya Adliyesi önünde çatışma

Ekrem Kaya'nın yakınları adliye önünde zanlılara saldırdı. Kavga çatışmaya dönüştü.

SON DAKİKA! Malatya Adliyesi önünde çatışma
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Geçtiğimiz gün başından vurularak öldürülen Ekrem Kaya cinayetinde gözaltına alınan 8 kişi hakim karşısına çıkmak için Malatya Adliyesi’ne getirildi. Yoğun güvenlik önlemleri alınmasına rağmen Ekrem Kaya’nın yakınları olduğu öğrenilen şahısların adliye önünde olayın şüphelilerine saldırmak istediği öğrenildi. Çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Ancak polisin ihtarına duymayan şahıslar adliyeye yakın ara sokaklarda da silahlarıyla ateş açmaya devam etti.

Ayrıntılar geliyor…

(HABER MERKEZİ)

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