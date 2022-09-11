SON DAKİKA| Lüks araçla motosiklet çarpıştı! İki yaralı!

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Malatya İnönü caddesi Merkez Bankası önü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Malatya İnönü Caddesi Merkez Bankası mevkii önünde şehir merkezine doğru hareket eden 44 ARF 046 plakalı araç karşı şeritten gelen motosiklete çarptı. Motosiklet üzerindeki iki kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaparken yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (Haber Merkezi)
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