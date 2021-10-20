DOLAR

9,2092$%-0.93

EURO

10,7452%-0.81

STERLİN

12,7522£%-0.7

GRAM ALTIN

528,40%-0,02

ÇEYREK ALTIN

8.444,08%-0,11

BİTCOİN

609524฿%1.92747

İmsak Vakti a 05:13
Malatya AÇIK 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Ekonomi / SON DAKİKA | LPG’ye Bir Zam Daha!

SON DAKİKA | LPG’ye Bir Zam Daha!

71 kuruş zamlanan LPG’ye 22 kuruş daha zam yapıldı.

son daki̇ka | lpg’ye bir zam daha!
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

SON DAKİKA | LPG’ye Bir Zam Daha!

71 kuruş zamlanan LPG’ye 22 kuruş daha zam yapıldı.

BEYZA NUR GÜL

2 Ekim’de 71 kuruş zamlanan LPG’ye, bir zam daha geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının açıklamasına göre LPG’ye 22 kuruş daha zam geldiği belirtildi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın sosyal medyada yaptığı açıklamaya göre, “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 21/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 22 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.” ifadelerine yer verildi.

 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Doktor, meslektaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü!

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.