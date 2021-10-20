SON DAKİKA | LPG’ye Bir Zam Daha!

71 kuruş zamlanan LPG’ye 22 kuruş daha zam yapıldı.

BEYZA NUR GÜL

2 Ekim’de 71 kuruş zamlanan LPG’ye, bir zam daha geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının açıklamasına göre LPG’ye 22 kuruş daha zam geldiği belirtildi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın sosyal medyada yaptığı açıklamaya göre, “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 21/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 22 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.” ifadelerine yer verildi.