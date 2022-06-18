Malatya’da silahlı çatışma: 2 ölü, 6 yaralı

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Akpınar Caddesi Yeni Hamam Mahallesi’nde bir kafede silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi ölürken, 6 kişi yaralı, bir kişinin de ağır yaralı olduğu öğrenildi. Olaya karışan 5 şüpheli de gözaltına alındı.

Malatya’da aralarında alacak verecek meselesi olan 2 gurup arasında silahlı çatışma yaşandı. İddiaya göre, Mücevher Sokak’ta bulunan bir kafede, işletme sahipleri ile bir grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada taraflar birbirlerine silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucunda vücutlarının çeşitli yerlerine isabet alan R.E. ve H.U. olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen İ.A. ise burada yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü ancak hayati tehlikesi hala devam ediyor.

Olay yerine kısa süre intikal eden İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de olay yerinde inceleme yaptı.

Olayda karışan isimlerden S.B. adlı kadın baldırından, M.T. diz kapağından, M.A. karın boşluğundan, M.A. sağ ayak kısmından silahla, S.K. adlı şahıs ise darp sonucu yaralandılar.

Kuyumcular Çarşısı’nda yer alan kafedeki olay büyük paniğe neden oldu. Olaydan sonra E.E., E.C.E., M.E. ve F.D.’nin yanı sıra darp sonucu yaralı olan S.K. adlı şahıs polis tarafından gözaltına alındılar.

Olayın gerçekleştiği cadde yaklaşık 2 saat trafiğe kapatılırken, kafede inceleme yapan ekipler olay yerinde 5 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi.

Olayda hayatlarını kaybeden 2 şahsın cenazeleri bulunduğu yerden alınarak Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.