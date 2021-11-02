son daki̇ka!| video haber |karaduman’a saldıranlardan 2’si adliyeye sevk edildi

SON DAKİKA!| Karaduman’a saldıranlardan 2’si adliyeye sevk edildi

FERDİ DURDU

Malatya’da haber takibi sırasında saldırıya uğrayan TRT Malatya muhabiri, deneyimli gazeteci Burhan Karaduman’ın darp edilmesine ilişkin yakalanan 5 şüpheliden 2’si adliyeye sevk edildi.

Kernek Meydanı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve meydan açılış töreni sırasında görevini icra ederken bir grup tarafından saldırıya uğrayan gazeteci Burhan Karaduman’a destek çığ gibi büyürken, soruşturma büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Malatya Valisi Aydın Baruş’un da talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekiplerce yapılan titiz çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. Olayı derinlemesine araştıran ekipler, şüphelilerin sorgusuyla yaşanan çirkin saldırıyı gün yüzüne çıkarmaya başladı.

Kernek Parkı açılışı esnasında drone görüntüsü almak için platformdan aşağıya inen ve gazeteci arkadaşlarıyla selamlaştıktan sonra yukarıya doğru çıkan Karaduman, “Önümde Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan bir arkadaşım vardı. Drone görüntüsü almak için yukarı doğru ilerliyorduk. Dönüp fotoğraf çekmek istediğim anda birisi sırtıma vurdu ve yere düştüm. O anda 3 kişi yerdeyken tekme atmaya başladı. Gazeteci arkadaşlarım yardımıma koştu” dedi.

Karaduman’a gerçekleştirilen saldırının planlı olarak yapıldığı ortaya çıkarken, saldırı esnasında en kör noktanın seçildiği öğrenildi. Saldırganların olayı gerçekleştirdikten sonra kameraların kayıt alamayacağı alanlara kaçtıkları belirtildi.

Karaduman’ın araştırmacı gazetecilikle yaptığı haberleri, haber sitesinden kaldırmasına yönelik tehdit aldığı, emniyetin bu isimler üzerinde de inceleme başlattığı öğrenildi.

Bu arada saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelilerden 2’si adliyeye sevk edildi.