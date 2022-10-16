SON DAKİKA| Kaplan haftalar sonra kükredi!

Kaplan haftalar sonra kükredi!

Haftalardır oynadığı futbolun karşılığını alamayan Yeni Malatyaspor, 4 golünün verilmediği karşılaşmada Bandırmaspor’u 2-0’la geçti. Yüksek tempoda oynanan karşılaşmayı kazanarak şeytanın bacağını kırmayı başaran sarı kırmızılılarda gençlerin sergilediği futbol büyük beğeni topladı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig’in 9.haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadı’nda oynanan müsabakayı Reşat Onur Coşkunses, Mehmet Şahan Yılmaz ve Suat Güz hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısında yüzde 28’lik topla oynama oranıyla mücadele veren Yeni Malatyaspor, Haqi Osman’ın 8. dakikada kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 önde girdi. Sarı kırmızılıların 45+3. dakikada Jospin’le bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. İkinci yarıya değişlik yapmadan başlayan Yeni Malatyaspor, 75. dakikada Haqi Osman’ın golüyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrılırken, sarı kırmızılıların 50, 68 ve 84. dakikalarda attığı goller VAR’dan gelen uyarılarla iptal edildi. Teknik direktör Hasan Özer yönetimindeki ikinci maçından galibiyetle ayrılarak sezonun ilk 3 puanını kazanan Malatya ekibinde Doğukan Emeksiz ve Haqi Osman’ın performansları maçı izleyenlerden beğeni toplarken, Bandırmaspor taraftarları da Yeni Malatyaspor’u galip geldiği için alkışladı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL- 8. dakikada Yeni Malatyaspor’un gelişen kontra atağında Doğukan Emeksiz ceza sahası içine kadar sokulduktan sonra topu sağ tarafta bulunan Haqi Osman’a verdi. Defansın bir anlık hatasını affetmeyen Haqi Osman’ın kaleye vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

dakikada Bandırmasporlu Kerem’in pasında topla buluşan Levent Ayçiçek’in kale şut denemesinde top araya giren Barış Başdaş’a çarptı. dakikada Haqi Osman’ın savunma arkasına attığı uzun topa Doğukan Emeksiz hareketlendi, tehlikeyi sezen Bandırmaspor kalecisi İoannis kalesini terk ederek topu kontrol etti. dakikada Yeni Malatyaspor’lu Ogün orta alanda Mulumba’dan topu çalarak defansın arkasına sarkan Haqi Osman’a aktardı, kaleciyle karşı karşıya kalan Haqi topu ayağından fazla açınca top İoannis’de kaldı. dakikada sol kanattan kullanılan korner atışında Mulumba’nın vuruşunda top sarı kırmızılı savunmaya çarparak kornere çıktı. dakikada savunmadan ileriye çıkan Philip Awuku’nun sol kanat taç çizgisi üzerinden yerden kaleye vuruşunda top kalecide kaldı.

PENALTI İPTAL- 34.dakikada gelişen Bandırmaspor atağında Caner Hüseyin Bağ ceza sahası içinde Caner Cavlun’a yerden pasını attı. Aly Malle’nin topa müdahale etmek isterken Caner Cavlun’a arkadan müdahalesinde hakem beyaz noktayı gösterdi. VAR hakemi Özgür Yankaya, maçın hakemi Reşat Onur Coşkunses’e pozisyonu izleme tavsiyesinde bulunarak VAR monitörüne çağırdı. Pozisyonu tekrar izleyen maçın hakemi penaltı kararını iptal etti.

GOL İPTAL- 45+3.dakika Yeni Malatyaspor’un kontra atağında sağ kanatta bulunan Aly Malle topu Jospin’e aktardı. Jopsin, Doğukan’a paslaşmasında Doğukan ceza sahası içine girdi. Doğukan şutunda top kaleciden döndü. Savunmanın arkasında bulunan kaleciden dönen topu Jospin’in ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

GOL İPTAL- 50. dakikada orta alanda bir anda topla buluşan Doğukan Emeksiz, hazırlıksız yakalanan Bandırmaspor defansı arasına Haqi Osman’a pasını verdi. Haqi Osman topla birlikte ceza sahası içerisine kadar giderek topu ağlarla buluşturdu ancak bu pozisyon da ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

52.dakikada Bandırmaspor’un orta alanda kazandığı serbest vuruşta Levent Ayçiçek topu direk kaleye gönderdi. Kaleci Abdulsamed uzanarak gole izin vermedi.

GOL İPTAL- 68.dakika Jospin’in ara pasında Haqi Osman ceza sahası içine sarktı. Haqi Osman kaleciyi de çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu ancak bu pozisyon da VAR’dan gelen uyarıyla ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.

GOL 75.dakikada Abdulsamed Damlu’nun kullandığı kale vuruşunda Jospin topu göğsüyle yere indirerek Haqi’ye verdi. Haqi ceza sahası içine kadar sokularak topu sol kale direğine düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 2-0

GOL İPTAL- 84.dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında ceza sahası içinde bulunan Ogün pasını Doğukan’a attı. Sırtı kaleye dönükken olan Doğukan’ın şutu ağlarla buluştu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldı.

dakikada Yeni Malatyaspor’da ikinci yarıda oyuna giren Miraç’ın ceza sahası sağ çaprazından kaleye çektiği şutu direkten döndü.

STAT: Bandırma 17 Eylül

BANDIRMASPOR: 24.Ioannis Gkelios, 13.Georgios Koutrousmpis, 20.Mateusz Holownia (Dk.66 Dmitrios Manos) , 22.Caner Cavlun, 17.Okan Alkan, 5.Oğuz Kağan Güçtekin (Dk.46 Mustafa Saymak), 6.Remi Jose Michel Mulumba, 10.Kerim Avcı Dk.76 Emir Şenocak), 99.Caner Hüseyin Bağ (Dk.46 İsaac Tshikuma), 33.Levent Ayçiçek (Dk.67 Alpay Koldaş), 11.Atabey Çiçek

YEDEKLER: 11.Arda Akbulut, 26.İsmet Kayahan Eren, 77.Berkan Mahmut Keskin, 35.Alpay Koldaş, 8.Mustafa Saymak, 70.Emir Şenocak, 19.Malaly Dembele, 9.Dimitros Manos, 18.İsaac Tshikuna Tshibangu, 41.Mehmet Özcan

TEKNİK SORUMLU: Mustafa Gürsel

YENİ MALATYASPOR: 1.Abdulsamed Damlu, 3.Philip Gameli Awuku, 6.Rahman Buğra Çağıran, 7.Doğukan Emeksiz (Dk.86 Doğukan Emeksiz), 8.Ogün Özçiçek, 11.Aly Malle (Dk.76 Mert Miraç Altıntaş), 19.Haqi Osman (Dk.80 Cengizhan Akgün), 22.Barış Başdaş, 61.Taha Gür, 66.Jospin Nshimirimana (Dk.76 Yiğit Ulaş), 99.Burak Kavlak

YEDEKLER: 14.Ahmet Eyüp Türkaslan, 2.Yiğit Ulaş, 5.Arda Hilmi Şengül, 9.Yakup Alkan, 17.Hüseyin Ekici, 20.Cengizhan Akgün, 27.Erşan Yaşa, 54.Atakan Müjde, 77.Mert Miraç Altıntaş

TEKNİK SORUMLU: Hasan Özer

GOLLER: 8.dk ve 75.dk Haqi Osman (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Okan Alkan, Remi Mulumba (Bandırmaspor), Burak Kavlak, Ogün Özçiçek, Barış Başdaş) (Yeni Malatyaspor)