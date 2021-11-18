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SON DAKİKA| İl Başkanı Canlı Yayında Trafik Kazası Geçirdi!

İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Sarıbaş canlı yayın esnasında trafik kazası geçirdi.

son daki̇ka| i̇l başkanı canlı yayında trafik kazası geçirdi!
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SON DAKİKA| İl Başkanı Canlı Yayında Trafik Kazası Geçirdi!

İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Sarıbaş canlı yayın esnasında trafik kazası geçirdi.

BEYZA NUR GÜL

İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Sarıbaş, BUSABAHTV’de katıldığı Gündem Malatya programının canlı yayın konuğu oldu. Canlı yayın esnasında araç kullanan Sarıbaş trafik kazası yaptı. Yayından ayrılmak zorunda kalan Sarıbaş’ın durumunun iyi olduğu ve büyük çaplı bir kaza gerçekleşmediği öğrenildi.

saribas

Canlı yayın linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz…

 

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