SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından müfettiş talebi!

İçişleri Bakanlığından müfettiş talebi!

“Defterler dökülecek ve incelenecek… bir suç unsuru varsa, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu da dahil yapılacaktır”

Malatya Valisi Hulusi Şahin, “Bir önceki yönetimle alakalı bir takım dedikodular konuşuluyor. Ahmet Yaman yönetiminin bu hususta gerekli çalışmaları yapmadığı konuşuluyor. Ahmet Yaman yönetiminin konusu değil bu. Eğer ortada bir yolsuzluk ve usulsüzlük varsa ibra etmekte çok anlam ifade etmez. Dolayısıyla ben il valisi olarak kamuoyunda çıkan bu haberleri bir ihbar kabul ederek bir müfettiş talebinde bulundum” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Vali Hulusi Şahin, hayalinin Malatyaspor’un borçlarını temizleyerek, Yeni Malatyaspor ile birleşmesinin önünü açmak olduğunu söyledi. ‘Yeni’ ibaresini kaldırarak sarı kırmızılı takımı görkemli günlerine ulaştırmak gerektiğini ifade eden Vali Şahin, “Malatya bunu yapacak güçtedir. Malatya’yı Malatya dışındaki Malatyalılar da çok seviyor. Herkese sesleniyorum; Malatya’yı seviyorsanız lütfen Malatyaspor’a sahip çıkın. Malatyaspor, Malatya’nın çok önemli değeri. Eğer siz sahip çıkarsanız, Malatyaspor çok hızlı şekilde toparlanacaktır” dedi.

Adil Gevrek yönetiminden yaz aylarında en kaz devir alan Ahmet Yaman ve yönetiminin Yeni Malatyaspor’da göreve talip olarak büyük bir sorumluluk aldıklarını belirten Hulusi Şahin, katıldığı bir televizyon programında sarı kırmızılı kulüple ilgili gelişmeler hakkında konuştu. Şahin, “Geçtiğimiz yaz bir genel kurul yapıldı. Bu genel kurulda tek yönetim aday olarak seçime girdi. O dönemde Malatyaspor için daha farklı bir yönetim oluşturulması için talebimiz oldu. Bu kulüp sahipsiz kalmasın diye ricalarda bulunduk. Bazı gruplar geldiler. Hiç biri kulübü almayla ilgili ekonomik anlamda rakam koyacaklarını söylemediler. Sadece Ahmet Yaman yönetimi, gerçekten bir babayiğit çıktı. Kulüp sahipsizdi. Kulübün durumu iç açıcı değildi. Öyle olduğu halde kulübü aldılar. Bugüne kadar da öyle ya da böyle getirdiler. Dolayısıyla onlara teşekkür etmek lazım. Bu sorumluluk duygularından dolayı. Bu hakkı teslim etmektir” ifadelerini kullandı.

“HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Profesyonel hiçbir kulübe hukuken 1 kuruş verme yetkilerinin valilik bulunmadığını kaydeden Vali Şahin, “Basın sözcüsü bizleri de itham eden açıklamalarda bulunmuştu. “30 milyon valilik, 30 milyon büyükşehir belediyesi söz verdi. Verilen sözler tutulmuyor”, gibi bir kere bu çok talihsiz bir açıklamadır. Eğer istifa etmişse isabet olmuş. Çünkü asla bizim ya da belediyenin taahhüdü söz konusu olamaz. 30 milyon değil 30 kuruş dahi ne valilik bütçesinden, nede büyükşehir belediyesinin bütçesinden Selahattin bey veremez. Hukuken mümkün değildir. Çünkü bu bir profesyonel futbol kulübüdür. Hukuken bunlara yardım yapma yetkimiz yok. Şöyle bir şey konuşuldu doğru, bir bütçe planlaması yapılıyordu. Yönetim öz kaynaklarından 30 milyon bulur, bir 30 milyon da forma reklamı sponsorluklar, loca gelirleri ile ortaya çıkar. Bir 30 milyonda şehrin dinamikleri işadamlarından toplanır 90 milyonla bu takım ayağa kaldırılır. Bunların neresinde valilik taahhüt etmiş?” diye konuştu.

“YENİ MALATYASPOR GERÇEKTEN YALNIZ BIRAKILDI”

Yeni Malatyaspor’a her zaman destek olacaklarının sözünü veren Hulusi Şahin, Ahmet Yaman yönetiminin yalnız bırakıldığını söyledi. Şahin, “Şu anki yönetime ve bundan sonra oluşan muhtemel yönetime aynı sözü veriyoruz. Yeni Malatyaspor’a elimizden gelen her desteği oluruz. Olduk bundan sonra da olacağız. Çünkü Malatya’nın bir değeridir. Malatya’nın yenilgilerle, başarısızlıklarla anılmasını hiç istemiyoruz. Bu marka değerimizi düşürüyor. Dolayısıyla marka değerimiz düşmesin. Onun küme düşmesi bizim de kaybımız demektir. İstanbul’a defalarca gittik. İşadamlarıyla defalarca ben konuştum. Fakat maalesef bu hususta yönetim haklı. Vefasızlık mı? Geçmiş dönemden gelen bir negatif bir önyargı mı? Geçmişten gelen bir psikoloji de olabilir. Bırakın büyük destekleri, konuyu dahi açmamızdan rahatsız oldular. Maalesef bu bir kere değil defalarca oldu. Biz İstanbul’dan da Malatya’dan da istediğimiz desteği alamadık. Kulüp forma reklamı dahi bulamadı. Loca ve kombine satamadılar. Yeni Malatyaspor gerçekten yalnız bırakıldı” şeklinde konuştu.

“KAYYUM ALTERNATİF DEĞİLDİR”

Yönetimin kulübü kendisinin yöneteceğini unutmaması gerektiğinin altını çizen Şahin, ‘biz yönetemiyoruz’ derlerse istifa müessesesinin her zaman açık olduğunu söyledi. Son yapılan toplantıda konuşulanları da aktaran Hulusi Şahin, “Ahmet Yaman, ‘11 milyon 250 bin lira çok acil paraya ihtiyacımız var. Ve bunu bizim verecek imkanımız yok’ dedi. Büyükşehir Belediye Başkanımızla biz bunu nasıl çözeriz diye konuştuk. Şuan bile zannediyorum, Selahattin bey bunun mücadelesini vermeye devam ediyor. Aksi takdirde kulüp sahaya çıkaracak oyuncu dahi bulamayacak. Dolayısıyla bunu çözmeye çalışıyoruz. Biz dedik ki, ‘bunu çözmek için var gücümüzle çalışacağız’. Onlar da dedi ki ’30 Ocak itibariyle 10 milyon lirayı kulübün kasasının içine koyacağız’. Şimdi kendi aramızda böyle bir plan yaptık. Sonrasında 10 milyon yine biz işadamlarından, 10 milyon da yine yönetim Nisan ayına kadar bulacak. Yönetimin kulübe emek vermediğini söyleyenler haksızlık ederler. Ciddi emek veriyorlar. Biz bunu görüyoruz. Bizde onlara destek olmaya çalışıyoruz. Kayyum da alternatif değildir. Bunu lütfen herkes bilsin. Eğer bir genel kurula gidilirse, o genel kurulda yönetim oluşmazsa denetim kurulu bir görevli atıyor. Buna kayyum deniyor. Kayyum kısa bir süre kulübü idare ediyor. Ama 40-45 gün içerisinde yeniden seçime gidiliyor. Bu kalıcı bir şey değil ki. Biz bunu istemeyiz, çünkü bu sahipsizlik anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

GEVREK DÖNEMİNİN İNCELENMESİ İÇİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN MÜFETTİŞ TALEBİ

Adil Gevrek döneminin incelenmesi için müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunduğunu da açıklayan Vali Hulusi Şahin, “Bir önceki yönetimle alakalı bir takım dedikodular konuşuluyor. Ahmet Yaman yönetiminin bu hususta gerekli çalışmaları yapmadığı konuşuluyor. Ahmet Yaman yönetiminin konusu değil bu. Eğer ortada bir yolsuzluk ve usulsüzlük varsa ibra etmekte çok anlam ifade etmez. Dolayısıyla ben il valisi olarak kamuoyunda çıkan bu haberleri bir ihbar kabul ederek bir müfettiş talebinde bulundum. Gençlik ve Spor Bakanlığına eski yönetimin incelenmesi için talepte bulunduk. Bakanlık bize cevap vererek, ‘bu dönem bizim yetki alanımızda olan bir dönem değil, içişleri bakanlığına ait dönem’ dedi. Öyle olunca biz o yazıyı aldık, 15 gün önce İçişleri Bakanlığına Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü üzerinden dernekler masasına bir müfettiş talebinde bulunduk. Gelecekler bu bölümü inceleyecekler. Eğer içinde bir suç unsuru varsa, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu da dahil yapılacaktır. Masumiyet kaidesini unutmayalım. İnsanlarla ilgili konuşurken insanların anayasal haklarını da ihlal etmeyelim. Adil Gevrek ve yönetiminde görev yapmış tüm insanların da üzerlerindeki bu töhmeti atabilmek açısından bir fırsat olacaktır. Defterler dökülecek ve incelenecektir. Gerçekler ortaya çıkacak. Temizse bu kamuoyuyla paylaşılacak. Bir sorun varsa adli mercilerle paylaşılacaktır” sözleriyle kamuoyunun bu konuda içinin rahat tutmasını istedi.

“MALATYA’YI SEVİYORSANIZ LÜTFEN MALATYASPOR’A SAHİP ÇIKIN”

Hayalinin Malatyaspor’u adından söz ettirdiği dönemlerdeki günlere yeniden getirmek olduğunu belirten Hulusi Şahin konuşmasını şu cümlelerle tamamladı:

“Benim hayalim asıl Malatyaspor’u borçlarını temizleyerek, Yeni Malatyaspor’un ‘yeni’ ibaresini kaldırıp tekrar Malatyaspor ile birleştirip Malatyaspor ismiyle, eski o Ünal Karaman dönemindeki gibi güzel günlerine ulaştırmak var. Malatya bunu yapacak güçtedir. Malatya’yı Malatya dışındaki Malatyalılar da çok seviyor. Herkese sesleniyorum; Malatya’yı seviyorsanız lütfen Malatyaspor’a sahip çıkın. Malatyaspor, Malatya’nın çok önemli değeri. Eğer siz sahip çıkarsanız, Malatyaspor çok hızlı şekilde toparlanacaktır. Eski güzel günlerine gelecektir. Bunun için Malatyalıların ilgilisine ve sevgisine ihtiyacımız vardır”