SON DAKİKA: Hatice Akbaş dünya şampiyonu oldu

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Hatice Akbaş dünya şampiyonu oldu
Malatyalı Milli boksörümüz Hatice Akbaş, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda Lacramioara Perijoc’u yenerek dünya şampiyonu oldu. Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 54 kiloda mücadele eden milli boksör Hatice Akbaş, altın madalya kazandı.
Türkü diyarında şampiyonluk coşkusu
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