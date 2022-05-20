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SON DAKİKA: Hatice Akbaş dünya şampiyonu oldu

SON DAKİKA: Hatice Akbaş dünya şampiyonu oldu
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Hatice Akbaş dünya şampiyonu oldu

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Malatyalı Milli boksörümüz Hatice Akbaş, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda Lacramioara Perijoc’u yenerek dünya şampiyonu oldu. Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 54 kiloda mücadele eden milli boksör Hatice Akbaş, altın madalya kazandı.

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