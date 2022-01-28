son daki̇ka | gaziantep fk – öznur kablo yeni malatyaspor maçı 23 şubat’ta oynanacak

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Gaziantep FK – Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı 23 Şubat’ta oynanacak
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. Haftasında 18.01.2022 Salı günü ilk yarısı oynanan ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle önce bir gün sonraya, ardından da ileri bir tarihe ertelenen Gaziantep FK – Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, 23 Şubat Çarşamba günü oynanacak.
Müsabaka kaldığı dakika ve şartlarda Kalyon Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak.
Yeni Malatyaspor’da adeta fırtına öncesi sessizliği!
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