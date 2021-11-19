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SON DAKİKA| Çocuklarını Rehin Aldı!

İsmetiye Mahallesinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı baba, çocuklarını rehin aldı.

son daki̇ka| çocuklarını rehin aldı!
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SON DAKİKA| Çocuklarını Rehin Aldı!

Malatya İsmetiye Mahallesi’nde baba H. U. , çocuklarını rehin aldı.

Boşanma aşamasında olduğu eşi ve çocuklarını pompalı tüfekle rehin aldı. Olaya Özel Harekat Polis ekipleri müdahale etti. Genç adam olay yerinden kaçtı ve kayıplara karıştı.

Olay İstiklal Mahallesi İmamoğlu sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Hamza.U isimli baba boşanmak üzere olduğu eşi ve 2 çocuğunun oturduğu eve pompalı tüfekle baskın düzenledi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müzakerelerine cevap vermeyen baba ikna edilemedi.

Kısa sürede evin bulunduğu sokağa çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hamza. U’nun boşanmak üzere olduğu eşi ve çocuklarının oturduğu binanın dördüncü katına ulaşmak için Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri devreye girdi ancak baba pompalı tüfeğiyle ateş açarak ekiplere engel olmaya çalıştı. Daha sonra Özel Harekat ekipleri daireye girerek genç kadınla 4 ve 7 yaşlarındaki çocuklarını kurtardı.

Ancak Hamza.U’yu olay yerinde bulamayan polis ekipleri yan binaların çatışında genç adamı arama çalışmaları başlattı.

Baba Hamza.U’nun 3 ay önce de intihar girişiminde bulunduğu ve uzaklaştırma kararı olduğu iddia edildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’in olay yerinde olduğu belirtildi.

ŞÜKRAN MALKOÇ- MUTLU SARIGÜL

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