son daki̇ka| binanın çökmesine ilişkin soruşturmada 4 şüpheli adliyeye sevk edildi!

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SON DAKİKA| Binanın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
Malatya’da iki katlı binanın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Battalgazi ilçesinde bulunan Şifa Mahallesi Sıtmapınarı semtindeki ili katlı binanın çökmesine ilişkin, işyerinde tadilat yaptığı ve çökmeye sebebiyet verdiği gerekçesiyle işyeri sahibi Hikmet D. ve yanında çalışan Mehmet G., Sebahattin C. ile Zeki A. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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