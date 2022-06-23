Son Dakika! Belediye Başkan Yardımcısı Tutuklandı

Gri pasaport soruşturması kapsamında görevden alınan Yeşilyurt eski Belediyesi Başkan Yardımcısı Bekir K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2021 yılının Nisan ayında ‘Kişisel Gelişim Dünyası Derneği’ tarafından sunulan ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek’ projesi ile Yeşilyurt Belediyesi tarafından 43 kişiye gri pasaport çıkartılarak Almanya’ya gönderilmişti.

CHP’Lİ Meclis Üyesi Günnur Tabel’in gündeme getirdiği ve Türkiye gündemine oturan ‘Gri Pasaport Skandalı’nda Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir K., Bingöl Servi Beldesi eski Belediye Başkanı Ali A. başta olmak üzere olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Önceki gün gözaltına alınan şüphelilerden Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir K. ve Bingöl Servi Beldesi eski Belediye Başkanı Ali A.’nın tutuklandığı öğrenildi. (Haber Merkezi)