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Son Dakika | Bayraktar Vefat Etti!
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünürü Selçuk Bayraktar’ın babası Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti.
Özdemir Bayraktar’ın vefat haberini oğlu sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Özdemir Bayraktar, Babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin.” ifadelerini kullandı.
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