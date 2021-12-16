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Anasayfa / Ekonomi / SON DAKİKA| ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

SON DAKİKA| ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

son daki̇ka| asgari̇ ücret belli̇ oldu!
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SON DAKİKA| ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretin 4250TL olduğunu açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayınla yaptığı açıklamada asgari ücretin 4250TL olduğunu açıkladı.

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ASGARİ ÜCRET AÇIKLANACAK!

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