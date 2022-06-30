SON DAKİKA| Arguvan’ın rakipleri belli oldu

Arguvan’ın rakipleri belli oldu

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TFF 3. Lig’de 2022-2023 Sezonu grupları kura çekimi, TFF’nin Riva’daki idari merkezinde yapıldı. 2022-2023 sezonunda 53 takımın mücadele edeceği TFF 3. Lig’de, 1 ve 3. Grup 18’er, 2. Grup ise 17 takımla oynanacak. Yeni sezon 3-4 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023’te sona erecek.

Çekilen kura sonrası TFF 3. Lig’de ilk kez yer alacak olan Arguvan Belediyespor’un 3. Grup’ta mücadele edeceği rakipleri şöyle: 68 Aksaray Belediyespor, Akhisarspor, Arguvan Belediyespor, Artvin Hopaspor, Bergama Belediyespor, Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetler, Bursa Yıldırımspor, Büyükçekmece Tepecikspor, Çankaya Futbol Kulübü, Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, Erbaaspor, Fatsa Belediyespor, Kepez Belediyespor, 1984 Muş Spor, Niğde Anadolu Futbol Kulübü, Osmaniyespor Futbol Kulübü, Sapanca Gençlikspor, Siirt İl Özel İdaresispor