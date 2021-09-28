SON DAKİKA | Alt Geçitte İnanılmaz Kaza!

Malatya’da altgeçitte zincirleme trafik kazasında üç aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir araç devrilirken, yaralıların olduğu bilgisi geldi. Kaza, çevreyolu adliye kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendi şeridinden ilerleyen araç karşı şeride geçti. Kazada bir araç devrilirken, yaralıların olduğu bilgisi geldi. Olay yerine henüz ambulans gelmediği ise gelen bilgiler arasında yer aldı. Ayrıntılar birazdan busabahmalatya.com‘da…