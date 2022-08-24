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Anasayfa / Asayiş / SON DAKİKA| Alev Topuna Döndü: 4 Yaralı

SON DAKİKA| Alev Topuna Döndü: 4 Yaralı

SON DAKİKA| Alev Topuna Döndü: 4 Yaralı
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SON DAKİKA| Alev Topuna Döndü: 4 Yaralı

ESVET TÜRKOĞLU

İki aracın çarpışmasının ardından tır alev aldı. Araçta bulunan şahıslar ve tır şoförü yaralandı.

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Kaza Darende İlçesi’nin Yukarıulupınar köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre freni patlayan tır hızını alamayarak otomobile çarptı. Kaza sonrası tır alev topuna döndü. Kazayı görenler durumu 112 sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kazada biri tır şoförü olmak üzere otomobilde bulunan 3 kişide yaralandı. Yaralanan tır şoförü hastaneye kaldırılırken  otomobilde bulunan şahıslar  kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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