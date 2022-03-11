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Anasayfa / Gündem / SON DAKİKA| Adil Gevrek kaza yaptı!

SON DAKİKA| Adil Gevrek kaza yaptı!

son daki̇ka| adil gevrek kaza yaptı!
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Adil Gevrek kaza yaptı

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in içerisindeki araç Silivri-İstanbul karayolunda kaza yaptı. İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak refüje çıkan araçtan boynundan yaralı olarak çıkan Gevrek’in hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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