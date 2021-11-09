SON DAKİKA | 1 Kişi Daha Çıkarıldı!

Sıtmapınarı’nda meydana gelen enkazda bir kişi daha yaralı olarak çıkarıldı. Enkaz altından çıkarılan kişi sayısı 15’e yükseldi.

Malatya Valisi Aydın Baruş ise olayla ilgili açıklamalarda, “İki katlı binada çökme meydana geldi. Üst katta kahvehane var. 15 kişi var. Altlatta çalışma var ve 2 kişi ile tavuk satışı yapanlar çıkmış. 13 kişi sağ kurtarıldı. 3’ü kendi çabalarıyla çıktı. 3 kişi taburcu oldu. Hayati tehlikesi olan yok. Çalışmalar devam ediyor. 1 kişiden ses alındı, çalışma sürüyor. Enkaz tam olarak kaldırıldıktan sonra manzarayı göreceğiz, kaybettiğimiz vatandaşımız yok. Ekiplerimiz yeterli, Elazığ, Diyarbakır ve Tunceli’den AFAD ekibi talep ettik.

Bu binayla ilgili 24 Ocak depreminde bina hasarsız olarak geçiyor, depremden dolayı hasar yok. Tadilattan dolayı deformasyon olup olmadığı araştırılıyor. Çalışmadan dolayı çökme olabileceği ifade ediliyor.” ifadelerine yer verildi.