DOLAR

13,4726$%0.71

EURO

15,2894%0.84

STERLİN

18,2713£%0.23

GRAM ALTIN

792,10%0,29

ÇEYREK ALTIN

1.281,00%0,46

BİTCOİN

487638฿%-11.69506

İmsak Vakti a 06:08
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI -8°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Sokakta yürüyen 2 kişiye kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Sokakta yürüyen 2 kişiye kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

sokakta yürüyen 2 kişiye kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Bursa’da bir şahıs, sokakta karşılaştığı 2 kişiye kurşun yağdırdı. Yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, diğerinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Hocahasan Mahallesi Bahçe Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi sokak ortasında karşılaştığı yabancı uyruklu biri kadın 2 kişiye kurşun yağdırdı. Kadın ile erkek kanlar içinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan şahıs çevredekilerin yardımıyla otomobile bindirilerek özel bir hastaneye götürüldü. Ağır yaralanan kadın ise çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ise olay yerine incelemelerde bulundu.

Şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Evi yakmaya çalıştı, bıçakla eşini rehin aldı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.