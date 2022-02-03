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Sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı

sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı
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Antalya’da sokakta tanımadığı bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi, sağ bacağından yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan kişi tedavi için hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Üçgen Mahallesi 92 Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen Adem D.’ye (43), kimliği belirsiz bir kişi tabancayla bir el ateş etti. Mermi, Adem D.’nin sağ bacağını sıyırırken, şüpheli olay yerinden koşarak kaçtı. Sesleri duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Sokağa gelen sağlık ekiplerinin ambulansa aldığı Adem D., tedavi edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri sokakta boş mermi kovanını bulurken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Adem D.’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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