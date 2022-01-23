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Sokakta yürürken motosikletli kişilerin saldırısına uğradı

sokakta yürürken motosikletli kişilerin saldırısına uğradı
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Antalya’da evinin önünde sokakta yürüyen şahıs, motosikletli 2 kişinin silahla ateş açması sonucu ayaklarından yaralandı.

Olay, Kepez ilçesi Mahallesi Habipler Mahallesi 5725. Sokak’ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden çıkarak sokakta yürümeye başlayan Diyar G. (25), yanına yaklaşan 2 kişinin saldırısına uğradı. Şahıs motosikletli kişilerin kendisine ateş açması sonucu ayağından yaralandı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayağından küçük çaplı yaralanan şahıs sağlık çalışanları tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde delil çalışması yaparak kaçan şahısların peşine düştü.

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