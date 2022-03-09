DOLAR

14,5144$% 0.43

EURO

15,8783% 0.37

STERLİN

19,0889£% 0.5

GRAM ALTIN

949,45%-0,46

ÇEYREK ALTIN

1.537,00%-0,25

BİTCOİN

564957฿%2.45027

İmsak Vakti a 05:26
Malatya KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Sokakta bir kişi 4 yerinden tabanca ile vurulmuş halde bulundu

Sokakta bir kişi 4 yerinden tabanca ile vurulmuş halde bulundu

sokakta bir kişi 4 yerinden tabanca ile vurulmuş halde bulundu
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Adana’da bir kişi sokak ortasında elinden, karnından, kasığından ve sırtından tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar yerde kanlar içerisinde yatan birini görmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yerde yatanın Özgür A. olduğunu ve tabancayla yaralandığını belirledi.

Sağlık ekipleri, karnından, kasığından, sırtından ve elinden tabanca ile yaralanan Özgür A.’yı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Özgür A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme polisleri, sokak içerisinde bulunan yaklaşık 10 adet kovanda delil çalışması yaptı. Polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri tespit etme çalışmalarına devam ediyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Yunanistan unsurlarınca geri itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.