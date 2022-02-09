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Sokak ortasında tartıştığı şahsı silahla vurdu, kaçmaya çalışırken yakalandı

sokak ortasında tartıştığı şahsı silahla vurdu, kaçmaya çalışırken yakalandı
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Adana’da bir kişi tartıştığı kişiyi sokakta tabancayla ayağından vurarak yaraladı. Olayın şüphelisi kaçmaya çalıştığı sırada suç aletiyle birlikte bekçiler tarafından yakalandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Mücahitler Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.A.T ile F.A arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle aralarında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında F.A, belinden tabancayı çıkartarak M.A.T’yi bacağından vurdu. Şüpheli F.A daha sonra hızla kaçmaya başladı.

Bu sırada bölgede devriye görevi yapan bekçiler silah sesi duyunca, olay yerine koşarak geldi. Ardından şüphelinin kaçtığı gören bekçiler, koşarak F.A’yı suç aletiyle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

Yaralanan M.A.T ise sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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