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Sokak ortasında kadın cinayeti!

Şanlıurfa’da sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.

sokak ortasında kadın cinayeti!
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Sokak ortasında kadın cinayeti!

Şanlıurfa’da sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesi’nde yaşandı. Sokakta yürüyen yabancı uyruklu 22 yaşındaki Selva Hinedi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Göğsünden defalarca bıçaklana kadın, yere yığıldı. Kadının yerde kanlar içerisinde yattığını görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurunu Morguna kaldırılırken bölgede inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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