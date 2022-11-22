“Sokak köpekleri için gerekli çalışma başlatılmalı”

MEHMET KIROĞLAN

Sokak köpekleriyle ilgili tepkiler devam ederken, Malatyalı hayvan severler belediyelerin mutlaka bu konuda duyarlı olması gerektiğini dile getirdiler. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin hayvan barınağı gibi diğer ilçe belediyelerde de olmasını isteyen hayvan severler, havalar soğumadan belediyelerin mutlaka bu konuyla ilgili bir çalışma başlatmasını talep ettiler.

Türkiye’nin bazı illerde sokak köpeklerinin saldırıları gündemde kalmaya devam ediyor. Yaralanmaların hatta ölümün bile yaşandığı bu saldırılara karşı tepkiler devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına gerekli talimatları verdim. Bakanlarım çalışıyor. Bu işi boş bırakmamalıyız” sözleri gözleri belediyelere çevirdi. Malatya’da hayvan barınaklarının yeterli olup olmadığı merak edilirken, hayvan severler belediyelerin kış ayı gelmeden bu probleme bir çare bulmalarını istediler.

Hayvan severler, uzun zamandan bu yana sokak köpeklerinin Malatya merkezde gezdiğini ancak merkezde böyle bir olayla karşılaşılmadığını söylediler.

“DEVAMLI TALEP EDİYORUZ”

“Hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır” 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nu hatırlatan hayvan severler, “Hayvanlar bulundukları ortamdan alınır, kısırlaştırılır, tedavisi yapılır ve tedavi süreci tamamlandıktan sonra alındıkları doğal ortama bırakılır. Kısırlaştırılan sokak köpekleri deyim yerindeyse bir kuzudan farksız olur. Sokak hayvanları çiftleşme dönemlerinde agresif olurlar ve bu dönemde saldırganlık olayları artar. Bu nedenle bizler devamlı sokak hayvanlarının belediyeler tarafından kısırlaştırılmasını, tedavilerinin yapılmasını ve beslenmesini talep ediyoruz” diye konuştular.

“KIRSALDA ÇOK SAYIDA SOKAK HAYVANI VAR”

Sokak hayvanlarının barınaklarda tedavilerinin daha iyi yapılacağını belirten hayvan severler, “Barınaklar meselesine gelince de, bizler daima ilçe belediyelerinde de sokak hayvanları için barınaklar yapılmasını dile getiriyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir barınak yaptı. Gerekli bakımlar, tedaviler yapılıyor. Yeşilyurt Belediyesi’nin de geçici bir hayvan barınağı olduğunu biliyoruz. Diğer ilçe belediyelerde de bu barınaklardan yapılsa çok daha iyi olacak. Bizler de hayvanların belirli bir yerde bakılmasını isteriz. Hiç bari yerleri belli olur, bakımları daha iyi yapılır. Bizler Malatya çöplüğüne gidiyoruz hayvanları beslemek için. Orada yem veriyoruz ama problemler de yaşıyoruz. Kırsalda çok sayıda sokak hayvanı var. Her birine yetişemiyoruz. Ayrıca kış ayı geliyor. Yakında kar kış olacak, havalar çok soğuyacak. Bu bakımdan yerel yönetimlere ihtiyacımız var. Onlar da gerekli hassasiyeti gösterir, bu konuda gerekli adımları atarlarsa çok iyi olur. Cumhurbaşkanımıza katılıyoruz. Bu konunun mutlaka çözülmesi gerekiyor” şeklinde konuştular.