“Sokak Hayvanları” adlı köşe yazımıza istinaden açıklama

30.11.2021 tarihli gazetemizde köşe yazarımız Ali Aydoğan’ın kaleme aldığı “Sokak Hayvanları” başlıklı köşe yazımız hayvanseverlerin tepkisine neden olmuştur.

Öncelikle BUSABAH ailesi olarak hayvanlara karşı her insanoğlu gibi bizde merhamet ve sevgi beslediğimizin altını çizerek belirtmek istiyoruz ki kamuoyuna verdiğimiz mesajların ve doğru haber alma öneminin farkındayız.

Ancak bilinmelidir ki gazetemiz bünyesinde yer alan köşe yazarlarımızın makaleleri tamamen kendi sorumluluklarındadır. Ayrıca yazarlarımızın özgürce kaleme aldığı yazılar gazetemizin fikir ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Haberlerimiz ve makalelerimiz yayınlanmadan önce ‘Basın Ahlak Esasları’ dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

Gazetemiz yönetim kurulunun konuyla ilgili gerekli kararları aldığını siz değerli okuyucularımıza saygıyla bildiririz.