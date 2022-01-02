DOLAR

13,2563$%0.55

EURO

15,5208%1.18

STERLİN

17,9590£%0.52

GRAM ALTIN

780,53%1,57

ÇEYREK ALTIN

1.257,00%1,47

BİTCOİN

636540฿%0.61951

İmsak Vakti a 06:09
Malatya AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Soğukkanlı hırsız böyle çaldı

Soğukkanlı hırsız böyle çaldı

soğukkanlı hırsız böyle çaldı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir apartmana giren hırsız, apartman içerisindeki bisikleti çaldı. O anlar, apartmanın güvenlik kameralarında anbean görüntülendi.

Olay, akşam saat 21.25 sıralarında İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Özkanlar Apartmanı’nda meydana geldi. İddiaya göre; apartman içerisinde duvar dibine bırakılmış bir bisikleti gözüne kestiren hırsız, ayaklığını kaldırdığı bisikleti pedala basmadan sessizce apartmandan çıkardı. Bisikletin yerinde olmadığını fark eden apartman sakinleri, hırsızlıktan şüphelendi ve güvenlik kameralarını inceledi.

Bisikletin çalınma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Öte yandan, hırsızın yakalanması ve bisikletin bulunması için çalışma başlatıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Van’da trafik kazası: 4 yaralı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.