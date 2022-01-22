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Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti

sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti
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Adana’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anneanne ve kızı hayatını kaybetti, torun hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Yeşilyurt Mahallesi’nde Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre anneannesi Sultan Keleş ve annesi Nejla Keleş ile yaşayan 20 yaşındaki İbrahim Kırklık’ın, işe gitmediğini öğrenen aile yakınları durumdan şüphelenerek eve geldi. Kırklık’ın kuzeni eve girdiğinde ailenin sobadan sızan gazdan etkilendiği fark etti. İhbar üzerine, eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk incelemeye göre, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Sultan Keleş ve kızı Nejla Keleş’in hayatını kaybettiği öğrenildi. İbrahim Kırklık ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Anne ve kızın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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