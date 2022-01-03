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Sobadan çıkan yangında ev küle döndü: 1 yaralı

sobadan çıkan yangında ev küle döndü: 1 yaralı
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Samsun’un Bafra ilçesinde sobadan çıkan yangında ev küle döndü. Bir kişi yaralandı.

Yangın, Türkköyü Mahallesi’ndeki tek katlı bir evde meydana geldi. Edilinen bilgiye göre, Savaş Önder’e ait evde sobadan sıçrayan kıvılcımdan yangın çıktı. Vatandaşlar jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında ellerinden hafif yaralanan Savaş Ö.(17), 112 acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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