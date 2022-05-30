SMMMO’da Başkan değişmedi

Muhasebeciler “Böke” dedi

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nın (SMMMO) 24. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. İki liste halinde gidilen seçimde mevcut Başkan Serdar Böke tekrar güven tazeledi.

Malatya SMMMO’nun 24. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı Malatya Ticaret Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleştirildi. 24. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ‘Güven ve Mesleki Birleşim Grubu’ adına mevcut Başkan Serdar Böke ile bağımsız aday Demet Keleş yarıştı.

Toplantıda konuşan mevcut Başkan Serdar Böke, mali müşavirlerin yüklerinin hafiflemesi için bazı reformlara gidilmesi gerektiğini söyledi. Böke, “Biz mali müşavirlerin üstündeki yüklerin hafifletilmesi, yapısal reformların bir an önce hayata geçirilmesi, tüm kurumların teknolojik altyapılarını geliştirmeye devam ederken kurumlar arası iletişimin ve bilgi paylaşımının artırılması hızla değişen çağın zorunluluğu haline gelmiştir” dedi.

Genel Kurulun sorunsuz ve başarılı bir şekilde geçmesini temenni eden Serdar Böke, “Üstlendiğimiz misyonumuzu icra ederken ayrışmadan bir arada çalışmanın çok iyi sonuçlar çıkaracağını ispat edip, siz değerli üyelerimiz için kaliteli hizmeti zamanında almanız konusunda gayret göstererek erken bilgilendirme amaçlı SMS yöntemi ile cep telefonlarına mesaj gönderip, sosyal medyalarımızdan ve web sayfamızdan sürekli olarak mevzuat paylaşımları yapıp, bilgilendirme notları ile eğitim slayt ve videolarını paylaşıp, gerek yüz yüze ve gerekse uzaktan e-eğitimlerle mesleki yönden güncellikten uzak kalmamanızı sağlamış olduk. Gerek ilimiz Malatya ve gerekse ülkemizin genelini ilgilendiren elzem konularda çözümü yönünde sizlerden de toplayarak derlediğimiz görüş ve önerilerimizi öncelikle TÜRMOB ile sonrasında ise irtibat kurduğumuz siyasi parti temsilcileri ile paylaşarak olumlu katkı yarattık ve yaratmaya devam etmekteyiz. Meslekten ve meslektaştan yana yönetim anlayışı için ayrışma değil birleşmek için tüm Türkiye’ye meslektaşların birlikte hareket edebildiğinin gösterileceği Malatya modelini üç yıl önce olduğu gibi bugünde göstermek için meslektaşlarımızın hak ve hukuklarını korumak ve onların sesi olmak için odamızın 24. Olağan Seçimi Genel Kurulu’nun sorunsuz olarak başarılı geçmesini diliyorum” değerlendirmesini yaptı.

Oy kullanma işlemi gerçekleştirildikten sonra sayıma geçildi. Sayım esnasında imzalı oy pusulası geçerli mi geçersiz mi tartışması seçime damgasını vurdu. İmzalı oy pusulasının geçirişiz kabul edildiği seçim sonucunda mevcut Başkan Serdar Böke tekrar güven tazeleyerek, yeniden başkan seçildi.