SMA’lı Eliz Lina için Malatya tek yürek oldu

ÇİĞDEM ERHAN

Malatya’da yaşayan 12 aylık SMA hastası Eliz Lina bebeğin tedavi masraflarının karşılanması üzerine başlatılan kampanya ile 8 ton kurban derisi toplandı. 4 gün süren kampanya ile elde edilecek olan paranın Eliz Lina’nın tevdi masraflarına kullanılacağını belirten Baba Oktay Polat, “Kurban Bayramı’nda başlatmış olduğumuz kampanya ile 8 ton büyükbaş, 700 adet de küçükbaş hayvan derisi topladık. Kampanya sürecimiz çok yoğun geçti. Hatta yetişemediğimiz yerler bile oldu” dedi.

Ölümcül kas hastalığı olarak bilinen ve nadir görülen Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konulan Malatyalı 12 aylık Eliz Lina Polat’ın tedavi masraflarında kullanılmak üzere il genelinde düzenlenen kurban derisi toplama kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Aile bireyleri ve gönüllülerden oluşturulan ekipler belirledikleri noktaları gezerek derileri toplarken, bazı yerlerde derici aracı, bazı köylerden de din görevlileri derileri belirlenen noktalara getirdi.

Deri kampanyasına destek olmak için Malatya’nın birçok ilçesinden ve köyünden deri getirenlerin olduğu dile getiren Baba Oktay Polat, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

“1 YIL KADAR BİR SÜRESİ KALDI”

Eliz Lina’nın sağlık durumu hakkında bilgiler veren Anne Gizem Polat, “Duyusal olarak çok şükür bir problemimiz yok. Kasları ile ilgili problemleri var. Eliz Lina şu an 12 aylık ve 9 kilo. Yurtdışında tedavi olabilmek için 13 kiloyu geçmemesi ve 2 yaşını doldurmaması gerekiyor. Kas hareketlerinde yavaşlamalar başladı. Çok şükür tırakede sorunumuz yoktur. Elini, bacağını oynatamama ve yutkunamama gibi sorunları var. Son birkaç gündü nefes almada sorunda yaşıyoruz. Geceleri tıkanmaları çok oluyor ve babası ile ben sabaha kadar uyumayıp kızımız ölmesin diye başında bekliyoruz. Sürekli fizik tedavi alıyor. 22 Şubat’ta Eliz’in SMA olduğunu öğrendik ve 25 Martta valilik onayımız çıktı. Kampanya şu an yüzde 13’e geldik. Kızımın tedavi olup sağlığına kavuşması için 1 yıl kadar çok az bir süresi kaldı. Bir anne olarak dayanılamayacak bir acı çekiyorum. Her gün gözlerinizin önünde kızınız eriyip gidiyor. Tabii bizim çektiğimiz acılarla Eliz’in çektiği acılar kıyaslanamaz. Sokakta diğer sağlıklı çocukları görünce ‘keşke benim kızımda sağlıklı olsa’ diyorum” dedi.

“172’NCİ BİTEN KMPANYA ELİN LİNA OLSUN”

Hayırseverlerin desteği ile Türkiye genelinde SMA’lı çocuklar için yapılan 171 kampanyanın tamamladığını ifade eden Polat, “Çok zor değil gerçekten bir liralarla 5 liralarla Türkiye genelinde SMA’lı çocuklar için yapılan valilik onaylı 171 kampanya bitti.172’nci biten kampanya Eliz Lina olabilir. Her ne kadar yurtdışındaki tedavinin kesin çözüm olmadığını söyleseler de NGL ve tırakesi olmayan bebeklerimize tedavilerin çok faydası oluyor. Eliz’inde tedavisi iyi sonuçlanan bebekler gibi olmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

8 TON KURBAN DERİSİ BAĞIŞLANDI

Eliz Lina’nın yurtdışında tedavi olabilmesi için Kurban Bayramı’nda vatandaşların kurban derilerini bağışladığını dile getiren Baba Oktay Polat, “Kızımın yurtdışında tedavi olabilmesi için Kurban Bayramı’nı fırsat bilerek kurban derisi topladık. Daha önce SMA’lı bebekleri olan aileler tarafından bu tür kampanyalar başlatılmıştı bizde Eliz için yapmaya karar verdik. Çevremize, akrabalarımıza haber saldık, bazı yerlere de posterler astık vatandaşlarımız görüp derilerini bağışlasın diye. Ayrıca Malatya Canlı Hayvan Pazarı yetkilileri, tanıdık kasaplar ve ilçedeki vatandaşlar hepsi bize destek oldu. 8 ton büyükbaş, 700 adet de küçükbaş hayvan derisi kızımın kampanyası için toplandı. Kampanya sürecimiz çok yoğun geçti. Hatta yetişemediğimiz yerler bile oldu. Tüm gönüllülerimizle birlikte Arefe Günü’nden itibaren sahadaydık. Çok şükür deri kampanyamız güzel geçti” ifadelerini kullandı.

Eliz Lina Polat’ın valilik onaylı kampanyasına destek olmak isteyenler için İBAN numaraları:

Ziraat Bankası / Alıcı:Gizem Polat

TL:TR70 0001 0021 6993 7997 2450 05