“Skor daha farklı olabilirdi”

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Skor daha da farklı olabilirdi. Ama bizim için önemli olan bu deplasmanda galibiyetle dönmekti” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor’un 6-2’lik yenilgisiyle sonuçlanan maçın ardından değerlendirmede bulunan Bülent Korkmaz, “Öncelikle oyuncularımı kutluyorum. Zor deplasmanda farklı bir skorla Alanya’ya dönüyoruz. Oyun genelinde ilk yarı özellikle kolay pozisyon verdik. Birebiri iyi oynayamadık. Ama iki defa geriye düşmemize rağmen ilk yarıyı önde kapadık. İlk yarı iyi bir savunma yaptık. Savunmada birebir iyi oynadıktan sonra, bizim oyuncularımız kaleye koşularda bağlantı toplarıyla sonucu belirledi. Skor daha da farklı olabilirdi. Ama bizim için önemli olan bu deplasmanda galibiyetle dönmekti. Çünkü biz onbeş yirmi gündür, belki futbol hayatım boyunca yaşamadığım sıkıntılar yaşadık. Sağlık problemleri nedeniyle hemen hemen takımın hepsi hastanede geçirdi. Bu iki maçlık mağlubiyette sağlık problemlerinden oldu diyebilirim. Ama bu hafta sağlık içinde çalışınca istediğimiz oyunu tam sergileyemesek de kazandık” diye konuştu.