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SİYASİLERİN GÖLGESİNDEKİ BAŞKAN!

Şimdi adama sormazlar mı? Adem Büyük hemen teknik adamlık pozu ile sahaya çıkıyorsun. İdman yapsan da yapmasan da senin sahanın içinde liderlik hocalık yapman lazım değil mi?

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SİYASİLERİN GÖLGESİNDEKİ BAŞKAN!

Şimdi adama sormazlar mı? Adem Büyük hemen teknik adamlık pozu ile sahaya çıkıyorsun. İdman yapsan da yapmasan da senin sahanın içinde liderlik hocalık yapman lazım değil mi?

İlkyarı çok iyi futbol var. Sahada biraz becerikli olsak galibiyetle dönmememiz içten bile değildi.

Maç öncesi teknik sorumlunun açıklanması, yardımcı hocaların ayağının tozuyla gelmesi Adil Gevrek’in ne kadar çaresiz kaldığının göstergesidir.

‘Keşke Adem Büyük kararı daha önce alınsaydı daha iyi olurdu’ diyenlere şu cevabı veriyorum: 14 maçtır galip gelemeyen bir takımda Adem var mıydı yok muydu?  Ne değişti, değişen bir şey yok!

Şimdi maçı fazla konuşmanın bir mantığı yok, iyi futbol oynamışız deyip kendimizi kandırmayalım. Sonuçta üç puan Sivas’a yazıldı. Herkese can simidi oluyoruz. Karagümrük’te Volkan Demirel’i gönderecekler bizi yeniyor, takımda kalıyor. Sivas çok kötü sonuçlar alıyor bizi yeniyor hayata dönüyor. İki maçta 6 puan Karagümrük’e vermişiz.

Şimdi birileri bana anlatsın dört takım düşecek ve Yeni Malatyaspor dört tane hangi takımı altına alacak? İnanın bütün takımların en başta düşer dediği takım Yeni Malatyaspor zaten bundan sonra hikaye anlatmasın kimse, bu takımdan bir cacık olmaz. Aylardır haftalardır yazdık konuştuk ama yancı şakşakçıların dışında Adil’e alkış tutan yoktu.

Adil Gevrek pişkince rahat bir şekilde bu takımı düşerse tekrar çıkaracağını anlatıyor.

Gevrek sana soruyorum, sen Yeni Malatyaspor takımını mı seviyorsun yoksa hayatında göremeyeceğin para ortamını ve protokol ortamını mı?

Sana mahallenin muhtarlığını vermeyecek siyasilerden bir iki kişinin gölgesi altında başkanlık yaptın.

Antalya kampında “Sayın Cumhurbaşkanını seviyorum yoksa…” dedin. Ne yoksa ya sanki Cumhurbaşkanı senin halı saha arkadaşın mı?

Bu takıma güvenin inanın düşmez diyen o şakşakçılar neredesiniz? Sizler şimdide Adil tek kaldı diyorsunuz öyle mi? Sizlere de yazıklar olsun.

Bu takımın borcu bu kadar dediğimizde transferlerin yetersiz olduğunu söylediğimizde bizleri hain düşman olarak sayfalarınızda paylaştınız. Hadi her şey ortada memleket olarak paraşütsüz düştük. Hala 13. maç var deyip kendinizi kandırmayın.

Artık olmuyor, Amerikan motoru da taksalar zorlama olmuyor. Ha şunu söylersen sana saygı duyarım. “Ben bu takımı borçsuz, 2. Lig’den aldım, 1. Lig ve Süper Lig’e çıkardım yeniden borçsuz şekilde 2. Lig’de bırakacağım” o zaman eyvallah derim.

Ama “ben çıkardım ben düşürürüm kimse bana hesap soramaz dersen” birileri de çıkar inan seni Beylerderesin’den içeri sokmaz. Teneke takar öyle gönderirler.

Fazla söze gerek yok filmi yazdın oynadın yönettin ve içine ettin elinize sağlık…

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